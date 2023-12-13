البطولة الافريقية للكرة الطائرة للناشئين (اقل من 17 سنة)- المنتخب التونسي يتفوق على نظيره الكاميروني 3 ـ1

حقق المنتخب التونسي لاقل من 17 سنة فوزه الاول في البطولة الافريقية للكرة الطائرة للناشئين المقامة حاليا بمدينة مصراتة الليبية بانتصاره اليوم الاربعاء على نظيره الكامروني 3ـ1 لحساب الجولة الثانية.

وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي (14/25-17/25-25/08- 23/25)

وكان المنتخب الوطني انهزم امس امام نظيره المصري 0-3 (تفاصيلها 18-25 و17-25 و22-25).

ولحساب نفس الجولة، يتبارى المنتخب الليبي حاليا مع نظيره المغربي



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ويواجه المنتخب التونسي غدا الخميس نظيره المغربي على ان يختتم مقابلاته في الدور الاول بملاقاة نظيره الليبي يوم الجمعة.

ويقام الدور نصف النهائي يوم الاثنين القادم (الاول - الرابع والثاني - الثالث) فيما تدور المباراة النهائية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري.



