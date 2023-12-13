الخميس 14 ديسمبر هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1445 هجري (ديوان الافتاء)
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الأربعاء 13 ديسمبر 2023 | 29 جمادي الأول 1445
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