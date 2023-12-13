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الخميس 14 ديسمبر هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1445 هجري (ديوان الافتاء)

Publié le Mercredi 13 Decembre 2023 - 17:59 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، في بلاغ له مساء اليوم الاربعاء، أن غدا الخميس هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1445 هجري، وذلك بعد ثبتت رؤية هلال الشهر الهجري الجديد مع غروب شمس اليوم.



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