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وزير الصحة يؤدي زيارة ميدانية لمركز الصحة الأساسية بمنطقة معروف بولاية القيروان

Publié le Mercredi 13 Decembre 2023 - 15:43 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أدى وزير الصحة علي مرابط اليوم الإربعاء، زيارة لمركز الصحّة الأساسيّة بمنطقة معروف في معتمديّة الوسلاتيّة من ولاية القيروان الذي تم ترميمه وتأهيله في المدة الأخيرة، حسب بلاغ وزارة الصحة.


واطّلع الوزير بالمناسبة، على ظروف العمل ومختلف خدمات الرّعاية الصحّية التّي يسديها المركز لفائدة المواطنين.
...

واستمع إلى مشاغل عدد من الوافدين على هذه المؤسسة الصحّية وتحادث أيضا مع مهنيّي الصحّة، منوّها بدورهم في تأمين التّغطية الصحّية الشّاملة بالخطوط الأماميّة وفي كلّ مناطق البلاد.


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