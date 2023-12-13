استئناف مباريات البطولة التركية يوم 19 ديسمبر بعد واقعة الاعتداء على حكم

أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء استئناف المباريات في جميع درجات البطولة المحلية يوم الثلاثاء المقبل بعد تعليقها لمدة أسبوع بسبب اعتداء رئيس نادي أنقرة جوجو على حكم في الملعب.





وفي وقت سابق اليوم قال كبير الأطباء إن الحكم الذي لكمه رئيس أحد أندية بطولة الأضواء التركية في أرض الملعب خرج من المستشفى وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى. ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالبطولة التركية الممتازة تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه على أرض الملعب.



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وأظهرت لقطات تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء مغادرته مستشفى في أنقرة وهو يستقل سيارة سوداء.

وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو أمس الثلاثاء بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة.

ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضا بالقتل خلال الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء مغادرته مستشفى في أنقرة وهو يستقل سيارة سوداء.وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو أمس الثلاثاء بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة.ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضا بالقتل خلال الحادث.