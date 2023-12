La nouvelle marque OMODA couvrira plus de 30 pays d ici fin 2023

Art in Motion, un design avant-gardiste pour gagner les faveurs des jeunes consommateurs mondiaux

Le clbre moteur apporte une forte puissance

La scurit et la qualit fait de Chery une rfrence en matire d'accrditation mondiale cinq toiles

En tant que modle mondial, le nom OMODA est slectionn parmi plus de 10 000 propositions de noms dans plus de 30 pays travers le monde, ce qui montre l'attention et les attentes des fans mondiaux de Chery pour OMODA. OMODA vient de la racine latine, O est driv de l'oxygne, indiquant une nouvelle vie et une nouvelle vitalit, MODA reprsente Modern, qui signifie style de vie moderne et la mode. OMODA reprsente une vision et une rflexion approfondies sur la jeunesse, la diversification et la mondialisation, et embrasse les utilisateurs pionniers mondiaux avec une mise niveau complte de la force de la marque.En tant que premier produit d'OMODA, OMODA 5 rpond pleinement aux besoins de la nouvelle gnration d'utilisateurs et apporte une apparence avant-gardiste qui correspond directement aux points d'intrt esthtiques des jeunes, sur la base du concept de design Art in Motion. Grce au tout nouveau langage de conception Art in Motion, OMODA 5 adopte une calandre sans bordure, qui reprsente la nature des jeunes briser les frontires et rechercher la libert.De plus, OMODA 5 est quip de la configuration technologique la plus avance et d'une puissance tonnante et croissante, avec l'assistant de conduite intelligent et les performances de puissance menant les produits au mme niveau, lui apportant un sens infini de l'avenir et du sport. En termes de puissance, OMODA adopte le moteur 1.6TGDI avec une puissance maximale de 145 kW et un couple maximal de 290 Nm. L'acclration de 0 100 km/h est ralise en seulement 7,8 secondes. En outre, le moteur a t considrablement amlior en termes d'optimisation du culbutage de l'admission, de systme de gestion thermique, de conception de structure et d'allgement.Notamment, OMODA 5 est galement un produit qui approfondit la qualit et la scurit dans les gnes. Il est quip de plusieurs systmes ADAS pour garantir le voyage des jeunes pionniers en toute scurit. OMODA 5 a non seulement remport l'valuation cinq toiles de l'E-NCAP, mais devrait galement devenir la voiture cinq toiles du Grand Chelem des cinq principales institutions du NCAP dans le monde.Soutenu par cinq avantages mondiaux majeurs, notamment la recherche et le dveloppement mondiaux, les normes mondiales, la qualit mondiale, la collecte de noms mondiale et le lancement mondial, OMODA 5 apparat comme un nouveau produit qui brise les contraintes traditionnelles actuelles et anticipe la technologie future. Aprs avoir t lanc au second semestre 2022, OMODA 5 a immdiatement attir l'attention du monde entier et a rapidement achev son lancement sur 5 marchs, dont le Mexique, Isral et le Kowet. De plus, OMODA 5 a remport le prix du vhicule annuel du Mexique et du meilleur vhicule intermdiaire crois. Il a galement gagn les faveurs du club de basket-ball Maccabi Tel Aviv, la suprmatie isralienne du basket-ball, qui a remport 6 fois les champions d'Europe et les Treble Winners 5 fois, lanant une tendance sportive la mode en Isral.À l'avenir, OMODA lancera galement de nouveaux vhicules nergtiques pour couvrir davantage de marchs travers le monde avec une matrice de produits multi-sries et multi-actions. Pendant ce temps, OMODA continuera d'approfondir davantage les oprations des utilisateurs pour dvelopper l'cosystme des utilisateurs avec le concept de service valeur en utilisateur, en construisant en profondeur l'cosystme des utilisateurs et en forgeant conjointement le style de vie la mode et cool avec davantage de jeunes utilisateurs qui recherchent l'individualit, ralisant ainsi l'ambition de la marque de co-dveloppement et de co-ralisation avec les utilisateurs mondiaux.