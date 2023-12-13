الجامعة التونسية للجيدو تتسلّم جائزة وزارة الشؤون الخارجية اليابانية لسنة 2023

تسلم رئيس الجامعة التونسية للجيدو إسكندر حشيشة جائزة وزارة الشؤون الخارجية اليابانية لسنة 2023 الممنوحة للجامعة وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وسفير اليابان بتونس تاكيشي اوزوغا وممثلين عن السفارة اليابانية وأعضاء المكتب الجامعي للجيدو.



وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميّز عناصر المنتخب الوطني للجيدو في هذه الرياضة وتثمينا للجهود التي تبذلها الجامعة التونسية للجيدو، كما تترجم الجائزة الحرص على دعم علاقات التعاون الثنائي بين تونس واليابان للنهوض بالقطاع الرياضي عامة ورياضة الجيدو بصفة خاصة.





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وكان اللّقاء مناسبة تطرّق خلالها الجانبان التونسي والياباني إلى تطوّر التّعاون الثنائي والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه لاسيما من خلال التشجيع على مشاركة المدربين والحكام في دورات تدريبية باليابان وبرمجة زيارات ميدانية لخبراء من البلدين لتبادل الخبرات في مجال التصرّف في المنشآت والهياكل الرياضية، إلى جانب استقبال متطوعين يابانيين شبان في إطار التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لفائدة المؤسسات الشبابية والجمعيات والجامعات الرياضية.