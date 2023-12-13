منتدى وطني للرياضيين سيبحث الاعداد الأولمبي، للألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية ومستقبل الرياضيين بعد نهاية المشوار

تنظم اللجنة الاولمبية الوطنية التونسية بداية من يوم غد الخميس بتونس العاصمة و على مدى يومين فعاليات المنتدى الوطني للرياضيين، وذلك بمشاركة عدد من الأبطال في مختلف الاختصاصات و مسيريين و باحثيين وأكاديمين في المجال الرياضي.



وسيتناول المنتدى محورين أساسيين هما الاعداد الأولمبي، للألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في جانفي القادم كوريا الجنوبية والألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس بين جويلية و أوت القادميين، ومستقبل الرياضيين بعد نهاية المشوار.





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ويعد المنتدى ثمرة عمل وتنسيق بين لجنة الرياضين و لجنة المساواة بين الجنسين صلب اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بالتعاون مع ادارة التضامن الأولمبي واللجنة الدولية الأولمبية.

وستعرض اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، بالمناسبة، رؤيتها الاستراتيجية في الاعداد والتحضير لأولمبياد باريس 2024 من الناحية اللوجستية والمراقبة الطبية العلمية والتغطية الاجتماعية.



كما ينتظر أن يتمّ التطرّق للاعداد لأولمبياد للأولمبياد الشتوي، الذي ستشارك فيه تونس لأول مرة بعدد من الرياضين على غرار جوناتان الوريمي في اختصاص الزلاجة و بية المقراني وصوفي غربال في اختصاص التزلج.



وسيتم خلال المنتدى استعراض قصص نجاح للرياضيين والأبطال العالميين والأولمبيين التونسيين، وبحث آفاق الحياة المهنية في مجال التدريب و بعث المشاريع بعد نهاية المشوار الرياضي.