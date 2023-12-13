وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني دعم التعاون بين البلدين

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف من 11 إلى 14 ديسمبر الحالي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل العلوم والاقتصاد والتجارة والتعليم، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن الخارجية.

كما أتاح اللقاء استعراض مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية الراهنة والوضع في فلسطين.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية الإيراني بالمبادرات والمواقف التي دافعت عنها تونس بشأن هذه القضية، وطنيا ودوليا، فضلا عن استقبال تونس للمرضى والجرحى الفلسطينيين.

من جانبه، أكد الوزير مجددا دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار.



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كما أعرب عن "استيائه العميق إزاء عجز المجتمع الدولي عن مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".