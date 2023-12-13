فريق من الدرجة السادسة أوقعته قرعة كأس فرنسا مع باريس سان جيرمان

اوقعت قرعة تصفيات كاس فرنسا لكرة القدم فريق" يو إس ريفيل " المنافس في بطولة الدرجة السادسة الفرنسية في مواجهة العملاق باريس سان جيرمان .

وانتشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين والجهاز الفني يقفزون ويصرخون من فرط الفرحة بعد سحب قرعة دور 64 يوم الاثنين الماضي والتي أوقعت الفريق المنتمي لمنطقة في جنوب غرب البلاد تشتهر بالرجبي في مواجهة بطل فرنسا.



وقال المهاجم مكسيم زاهيل الذي لعب أمام مبابي حين كان صغيرا لتلفزيون رويترز أمس الثلاثاء "إنه أمر لا يصدق، شيء لا يمكنك حتى تخيله. لاعبو سان جيرمان شاركوا في نهائيات كأس العالم وسجلوا أهدافا في البطولة. سنواجه باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم.



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"لن نغير طريقتنا. لن نضاهي لاعبي دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال ثلاثة أسابيع فقط لذلك ليس هناك فائدة من محاولة تغيير أي شيء، سنحافظ على هذه العقلية.

"نحن مجموعة من الأصدقاء. بكينا الليلة الماضية. لم نعانق بعضنا البعض بهذا الشكل من قبل من فرط السعادة. سنقدم كل ما لدينا".

وحافظ سيدريك جارسيا المدير الرياضي لفريق ريفيل على هدوئه قبل مواجهة سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي في السابع من جانفي وقال إن فريقه سيواصل استعداداته كالمعتاد.

وقال جارسيا "دعونا لا ننسى أننا هواة والأولاد والجهاز الفني يستيقظون صباحا للذهاب إلى العمل. نتدرب مرتين كل أسبوع ونخوض مباراة في عطلة نهاية الأسبوع.

"لدينا طموحاتنا، لكننا نحاول ايجاد التوازن المطلوب بين متطلبات اللعب في بطولات بارزة ومسابقات كرة القدم للهواة".

وسيتعين على ريفيل البحث عن ملعب أكبر لاستضافة المباراة حيث أن ملعبه لا يتسع سوى لنحو 3500 متفرج.

ومن بين الخيارات التي يجري النظر فيها ملعب تولوز وأيضا أحد ملاعب الرجبي القريبة.