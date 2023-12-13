فريق الياس العاشوري الى ثمن نهائي ربطة ابطال اوروبا

حسم فريق اللاعب الدولي التونسي الياس العاشوري "كوبنهاجن الدانماركي" تأهله للدور ثمن النهائي لمسابقة رابطة أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه جالطة سراي التركي بهدف نظيف سجله اللاعب لوكاس ليراجير في الدقيقة 58 ضمن منافسات المجموعة الأولى.



ورفع كوبنهاجن رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، ويبلغ الدور ثمن النهائي، فيما توقف رصيد جالطة سراي التركي عند 5 نقاط في المركز الثالث، ليتوجه لبطولة الدوري الأوروبي.





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ولحساب نفس المجموعة ودع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد، مساء يوم أمس الثلاثاء، في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

سجل هدف بايرن ميونخ واللقاء الوحيد، لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 70.

وجمدت الخسارة رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط فقط، ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى، حيث حقق الفريق الأحمر انتصارا وحيدا، وتعادل في لقاء وحيد أيضا، وتلقى 4 هزائم في دور المجموعات، ليودع البطولة بشكل رسمي، كما فشل في الذهاب لبطولة الدوري الأوروبي التي يرحل إليها صاحب المركز الثالث في المجموعة.

ورفع بايرن ميونخ متصدر ترتيب المجموعة والذي حسم مبكرا تأهله لدور الـ 16، رصيده إلى 16 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل مرة وحيدة، ولم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات.