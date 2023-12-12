جوائز الفيفا: بونو و كورتوا و إيديرسون مرشحون لجائزة فضل حارس مرمى لعام 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن القائمة المختصرة للمرشحين الثلاثة للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023، التي سيتم تقديمها خلال حفل يقام في لندن يوم 15 جانفي المقبل.



وضمت قائمة المرشحين الثلاثة: ياسين بونو (الهلال السعودي)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرازيلي إيديرسون (مانشستر سيتي).

كما أعلن الفيفا القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمى للسيدات، حيث تتنافس على الجائزة: الأسترالية ماكنزي أرنولد، والإسبانية كاتالينا كول، والإنقليزية ماري إيربس.

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