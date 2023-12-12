جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي

انتظمت أمس الاثنين بمقر وزارة التربية جلسة حول تقدم إنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي بمختلف مكوناته.

وأكد الحاضرون خلال هذا اللقاء على ضرورة تحسين جودة التعلمّات وأهمية التقييم وتكوين الموارد البشرية في المرحلة الابتدائية بالإضافة الى استكمال برنامج إحداث الأقسام التحضيرية في إطار توجه الوزارة نحو تعميم السنة التحضيرية.



وأشرف على هذه الجلسة وزير التربية محمد علي البوغديري بحضور مدير قسم التربية في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرياس بلوم و المكلفة بالتربية بمكتب البنك الدولي بتونس حمدات بيوسف وخبراء البنك الدولي و رئيس الديوان شكري التيساوي وعدد من إطارات الوزارة.



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ويذكر أن دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي هو مشروع ممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة تفوق 81 مليون أورو (أكثر من 261 مليون دينار)، وذلك بمقتضى أمر حكومي صدر يوم 8 سبتمبر 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتعلق الأمر حكومي عدد 757 لسنة 2020 بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التربية لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي، طبقا لاتفاقية قرض مبرمة في 6 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل هذا المشروع.

ويندرج هذا المشروع في إطار مخططات وزارة التربية من أجل تحسين جودة أساسيات التعليم المدرسي والرفع من نسب الالتحاق بالسنة التحضيرية بالمعتمديات الأقل نموا، في ظل ما تعانيه من محدودية عدد القاعات المخصصة لمرحلة ما قبل الدراسة وهو ما من شأنه أن يعيق تطوير العديد من المهارات لدى الأطفال كالقراءة والرياضيات.

كما تشمل الأهداف الأخرى للمشروع، تحسين المهارات البيداغوجية لمدرسي المرحلة الابتدائية وتحسين جودة تأطير المدرسين غير المتكونين وتعزيز قدرات القيادة الإدارية لدى مديري المدارس الابتدائية، وإرساء نظام معلوماتي للإدارة لتحسين إدارة ومتابعة المسار الوظيفي الفردي لمدرسي المرحلة الابتدائية.