الكشف عن شبكة تنشط في مجال الهجرة الغير نظاميّة في اتّجاه القطر الأوروبي عبر دولتي روسيا و صربيا.

أطاحت وحدات الإدارة الفرعيّة للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، بشبكة تنشط في مجال تنظيم عمليّات الهجرة غير النظاميّة في اتّجاه القطر الأوروبي عبر دولتي روسيا وصربيا، وتهريب الأموال عبر العملة الإفتراضية.



وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن وحدات الادارة المذكورة تمكنت من ضبط 8 أشخاص من بينهم 3 أجانب، الى جانب حجز مبالغ مالية متفاوتة قدّرت بـ 88 ألف دينار و 22 ألف دولارو 300 أورو.





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وأكدت أنه بعد استشارة النّيابة العموميّة بجميع الحيثيّات، أذنت للفرقة المركزية الثانية بالإدارة الفرعية للأبحاث بالاحتفاظ بكامل المجموعة، ومباشرة قضية عدليّة موضوعها "تكوين وفاق قصد مساعدة الأشخاص على الهجرة بطريقة غير النظامية

والإتجار بالبشر وشبهة غسيل أموال ".