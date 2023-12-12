المنتخب التونسي لكرة اليد - عملية جراحية ناجحة لمحمد امين درمول

اعلنت الجامعة التونسة لكرة اليد ، اليوم الثلاثاء، ان اللاعب الدولي محمد امين درمول المحترف في فريق "ميندين" الالماني أجرى عملية جراحية على الاصبع الخامس للرجل اليسرى.

وافادت الجامعة بان العملية الجراحية كللت بالنجاح متمنية عودة سريعة لدرمول الى ميادين اللعب.

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