باجة: انطلاق مشروع تمكين النساء والهياكل الفلاحية بباجة والقصرين وقفصة بتمويلات تقارب 15 مليون دينار

أعطيت، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة انتظمت بمقر ديوان تنمية الغابات والمراعي للشمال الغربي بمدينة باجة، إشارة الانطلاق الميداني لمشروع تمكين النساء والهياكل الفلاحية بباجة والقصرين وقفصة الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بإشراف وزارتي الفلاحة والمرأة والذي سيوفر دعما للفلاحات والهياكل الفلاحية بقيمة 3.37 مليون دينار (1,5 مليون أورو) من إجمالي أكثر من 15 مليون دينار (4,5 مليون أورو) مخصّصة للمشروع بكل مكوناته.



وصرحت مديرة المشروع، حنان الميساوي، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا المشروع، الذي ينجز بدعم تقني فرنسي سيتواصل لمدة 4 سنوات (بين سنتي 2023 و2027)، وسيعمل على المساواة بين الجنسين خاصة في المناطق الفلاحية بولايات باجة وقفصة والقصرين وهي ولايات اختيرت استنادا إلى أرقام تظهر أنه ورغم دور المرأة الفلاحة فيها إلّا ان نسبة امتلاك نسائها للاراضي ضعيفة وعدد صاحبات المشاريع الفلاحية فيها منخفض، وأجور النساء اقل من الرجال فى القطاع الفلاحي، فضلا عن الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها المرأة.





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وبيّنت أن المشروع سيعمل على التمكين الاقتصادي للنساء من خلال 30 مجمعا، وتمكينهن من انتاج مستدام وفلاحة مسؤولة بيئيا وسيعتمد على ثلاثة ركائز وهي التحسيس والتكوين وتمكين الادارات وتجميع المعطيات والمخرجات، مؤكدة أنّ المنتوجات والمجامع التى ستنتفع بالتمويل والتثمين وتكوين الاطارات سيتم ظبها من طرف لجنة مختصة.

من جهتها، قالت الخبيرة في النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية، ليلى الراجحي، إن المشروع يهدف الى تمكين الفلاحات والمنظمات والهياكل الفلاحية من أجل تحسين وضع القطاع، وسيركز على توفير تكوين شامل على المستوى التقني والشخصي وتحسين مردوديتهن وانتاجيتهن وتمكينهن من معدات اضافة الى العناية بالجانب الشخصي للفلاحات لزيادة ثقتهن في انفسهن وفي منتوجاتهن وقدرتهن على المنافسة فى الاسواق، وذلك في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات التعاونية والمحافظة على البيئة.

وأوضح المنسق الجهوي للمشروع بولاية باجة، حارث قسطلي، أن مشروع تمكين النساء والهياكل الفلاحية سيشمل كل معتمديات ولاية باجة وكل المنتوجات المميزة للجهة.

واكدت منية الدجبي رئيسة مجمع "خيرات تيبار" انها تنتظر من المشروع توفير التمويل والاحاطة وخاصة توفير وسيلة نقل للمجمع لتمكينه من ايصال منتوجات الفلاحات الى مختلف مناطق الجمهورية .

وقالت حنان لوايفية رئيسة مجمع التنمية فى الفلاحة والصيد البحري بالزوارع "كاتانات" إن المجمع ينتظر من المشروع تمكين نساء المنطقة من مواجهة التغيرات المناخية، وحسن التصرف فى الماء لتقليص استهلاكه، مع المحافظة على انتاجية المشاتل والاشجار بالمنطقة.