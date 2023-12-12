قسم المرأة والشباب باتحاد الشغل يختتم مشروع "من أجل عمل لائق للعاملات والعملة المنزليين"

اختتم اليوم الثلاثاء بتونس، مشروع "من أجل ظروف عمل تضمن الكرامة للعاملات والعاملين المنزليين وفي مجال الرعاية" الذي انطلق منذ حوالي سنة ونصف ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تسهيل انتساب العاملات والعاملين المنزليين صلب هيكل نقابي للدفاع عن حقوقهم.



وبيّنت عضو المكتب الوطني للمرأة العاملة بقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومنسقة المشروع، نجلاء الدويري، في تصريح اعلامي على هامش تنظيم الندوة الختامية للمشروع التي حضرها عدد من العاملات المنزليات وأعضاء من الاتحاد، أن الهدف من المشروع المموّل من جمعية التعاون من أجل السلام الاسباني، هو خلق هياكل دفاع عن القطاع ممثلة في تمثيليات نقابية (تعاونيات) ثمّ الانتساب للاتحاد العام التونسي للشغل.





وأبرزت أن المشروع انطلق بتكوين لجنة استراتيجية وطنية في تونس الكبرى تتكون من قطاعات نقابية من الاتحاد في الضمان الاجتماعي والفلاحة، لافتة الى انه تم تكوينهم في عدة محاور على غرار الاطار القانوني لقطاع العمل المنزلي منها القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والاطلاع على معايير العمل الدولية والبيانات والاحصائيات وكيفية تكوين نقابات.وأضافت انه تمّ في مرحلة أخرى تكوين لجان استراتيجية في الجهات وخاصة لدى الولايات المستقبلة للعملة والعاملات وهي ولايات صفاقس ونابل والولايات الموفدة للعاملات وهي ولايات جندوبة وبنزرت والقيروان مبرزة أن الاحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير الى وجود 40 الى 50 ألف عاملة منزلية.وأشارت في سياق متصل، الى عدم تطابق التشريعات التونسية مع ماهو موجود على أرض الواقع، فضلا عن عدم صدور الى حدّ اليوم النصوص الترتيبية للقانون عدد 37 لسنة 2021 ونموذج عقد الشغل.وأكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب والجمعيات والمؤسسات الدستورية بالإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي بالمناسبة أن هذا المشروع يهدف بالخصوص الى توفير ظروف عمل لائقة وهيكلة العمل غير المنظم لقطاع العمل المنزلي، لافتا الى أن الاتحاد يعمل على إحداث تغييرات هيكلية حتى يتسنى تنظيم العلاقات الشغلية عبرعقود عمل تؤمنها التعاونيات.من جهته، قدّم الاستاذ الجامعي في المهارات القيادية والتسيير وخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، سمير حمدي، في تصريح اعلامي، المخطط الاستراتيجي القادم لتنفيذ مشروع "من أجل ظروف عمل تضمن الكرامة للعاملات والعاملين المنزليين وفي مجال الرعاية" الذي يتمحور في ثلاث اهداف استراتيجية.وأشار الى أن الاهداف الاستراتيجية تتمثل في تجميع العاملات المنزليات ودفع ذلك في شكل تعاونيات للدفاع عن حقوقهم ثم الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل ثم تنظيم حملة توعوية عبر تكوين العاملات حول حقوقهم والاطار القانوني الموجود وأشكال العنف التي من الممكن ان تسلط ضدهم الى جانب بث ومضات اعلامية واخيرا حملة مناصرة من اجل دفع اصحاب القرار لتبني قوانين اكثر فاعلية.