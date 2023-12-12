اتصالات تونس تطلق الألياف البصرية بسعة تدفق 1جيغا تضمن نجاعة تدفق الأنترنات

أعلنت شركة اتصالات تونس عن إطلاق الألياف البصرية بسعة تدفّق 1 جيغا لفائدة الحرفاء، التي ستضمن قوة ونجاعة تدفق الأنترنات، وذلك إثر نجاح التجربة النموذجية التي شملت 10 حرفاء من المتساكنين لاختبار مدى سرعة الإبحار.



وأكدت اتصالات تونس، في بلاغ لها، الثلاثاء، أن الشركة توجهت الى عدد من المؤثرين وهواة الألعاب الالكترونية في عديد من الجهات على غرار تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ضمن هذه التجربة النموذجية، لاختبار هذا التطور التكنولوجي الذي أحدث نقلة نوعية في حياتهم اليومية.





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وأوضح الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، الأسعد بن ذياب، خلال تظاهرة نظمتها الشركة، أمس الإثنين، بتونس، للكشف عن نتائج الاختبارات النموذجية لسعة 1 جيغا، أن هذا التطور التكنولوجي سيحسن من جودة الإبحار في الفضاء المهني وخاصة لدى العائلات التونسية.

وشدّد على التزام اتصالات تونس بالمساهمة في جهود الدولة للادماج الرقمي عبر ربط كل التونسيين بالانترنت ذات التدفق العالي.

ولفت الى أن اتصالات تونس كانت سباقة في إطلاق الألياف البصرية منذ سنة 1994، وفي ربط المؤسسات والمنشآت العمومية والمستشفيات والإدارات عبر خدمة الألياف البصرية ، في بداية سنوات الـ 2000، لمنحهم أقصى ما يمكن من الولوج الآمن ذي سعة التدفق العالية. وتربط، حاليا، اكثر من 3000 مؤسسة تربوية من خلال منظومة "أدونات".