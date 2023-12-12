Babnet

بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

Publié le Mardi 12 Decembre 2023 - 13:19 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة والمقررة يومي الجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر 2023 على النحو الاتي :

-الجمعة 15 ديسمبر2023
مجموعة «أ»:
...

قاعة الزواوي : س 18
الترجي الرياضي / النادي الاولمبي القليبي


السبت 16 ديسمبر2023
مجموعة «أ»:
قاعة بوسالم - س 16
مولدية بوسالم / مستقبل المرسى
قاعة برج السدرية : س 16
نادي حمام الأنف / بومهل البساتين

مجموعة «ب»:
قاعة حمام الاغزاز :س 16
فتح حمام الاغزاز / النادي الصفاقسي
قاعة العوينات –سوسة: س 16
النجم الساحلي / ج.اتصالات صفاقس
قاعة الرائد البجاوي صفاقس: س 16
اتحاد النقل الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278628


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 13:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 13:29 Tunis
All Radio in One    
*.*.*