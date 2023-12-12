بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة والمقررة يومي الجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر 2023 على النحو الاتي :



-الجمعة 15 ديسمبر2023

مجموعة «أ»:



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قاعة الزواوي : س 18

الترجي الرياضي / النادي الاولمبي القليبي





السبت 16 ديسمبر2023

مجموعة «أ»:

قاعة بوسالم - س 16

مولدية بوسالم / مستقبل المرسى

قاعة برج السدرية : س 16

نادي حمام الأنف / بومهل البساتين



مجموعة «ب»:

قاعة حمام الاغزاز :س 16

فتح حمام الاغزاز / النادي الصفاقسي

قاعة العوينات –سوسة: س 16

النجم الساحلي / ج.اتصالات صفاقس

قاعة الرائد البجاوي صفاقس: س 16

اتحاد النقل الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد