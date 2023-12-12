بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة والمقررة يومي الجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر 2023 على النحو الاتي :
-الجمعة 15 ديسمبر2023
مجموعة «أ»:
-الجمعة 15 ديسمبر2023
مجموعة «أ»:
قاعة الزواوي : س 18
الترجي الرياضي / النادي الاولمبي القليبي
السبت 16 ديسمبر2023
مجموعة «أ»:
قاعة بوسالم - س 16
مولدية بوسالم / مستقبل المرسى
قاعة برج السدرية : س 16
نادي حمام الأنف / بومهل البساتين
مجموعة «ب»:
قاعة حمام الاغزاز :س 16
فتح حمام الاغزاز / النادي الصفاقسي
قاعة العوينات –سوسة: س 16
النجم الساحلي / ج.اتصالات صفاقس
قاعة الرائد البجاوي صفاقس: س 16
اتحاد النقل الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد
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