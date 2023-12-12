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جلسة وزارية باشراف رئيس الحكومة تنظر في وضعية الشركات الفلاحية

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Publié le Mardi 12 Decembre 2023 - 09:42 قراءة: 0 د, 16 ث
      
خصصت جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في وضعية الشركات الفلاحية.
وبحثت لجلسة، التي جرت بحضور وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في ملف الشركات الفلاحية بهدف تدعيم القطاع الفلاحي والحفاظ على ديمومته، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مساء الاثنين.


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