الجامعة التونسية لكرة السلة تنظم يوما مفتوحا للجميع يوم 21 ديسمبر بمختلف الولايات

تنظم الجامعة التونسية لكرة السلة في اطار الاحتفال باليوم العالمي لكرة السلة يوما مفتوحا للجميع وذلك يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري.

ويتضمن برنامج الاحتفال، مسابقات في كرة السلة 3x3 في مختلف الاصناف العمرية في ولايات تونس وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير والمهدية والقيروان وصفاقس وقابس والكاف وباجة والقصرين وجندوبة.

كما ستشهد هذه المسابقات التي تدور بمشاركة حوالي 3000 لاعب ولاعبة تنظيم فقرات تنشيطية.



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