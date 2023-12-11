صفاقس : اختتام الدورة الترويجية "للمسلك السياحي طريق الطهي لزيت الزيتون بصفاقس"

اختتمت بعد ظهر الاثنين، بمقر جمعية تونس الزيتونة، وسط المدينة العتيقة بصفاقس، الدورة الترويجية "للمسلك السياحي طريق الطهي لزيت الزيتون بصفاقس"، وذلك بحضور تونسيين مختصين في مختلف حلقات ومجالات زيت الزيتون وضيوف من تركيا، وفرنسا، والمغرب، وكرواتيا، وايطاليا.



وافادت مديرة مشروع المسلك السياحي طريق الطهي لزيت الزيتون بصفاقس، نزيهة القراطي كمون، في تصريح لـ/وات/ ان "مشروع المسلك السياحي طريق الطهي لزيت الزيتون بصفاقس، الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني، بمشاركة 22 من الفاعلين الاقتصاديين واجتماعيين، يهدف الى خلق مسلك للسياحة المستدامة لزيت الزيتون".

واضافت ان "هذا المسلك السياحي يعد الأول من نوعه في جهة صفاقس وفي البلاد التونسية، ويشمل عدة معتمديات بالجهة ويضم العديد من الحرفيين في مجال خشب الزيتون ومشتقات الزيت والمعاصر التقليدية للزيتون ودور الضيافة في الضيعات الفلاحية ومسدي الخدمات الفندقية والتجميلية التي تستعمل زيت الزيتون كعنصر مهم ضمن أنشطتها".



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وخلصت الى القول ان "سياحة الزيتون باتت رائجة في العالم، وسنعمل خلال الدورات القادمة على التسويق لمشروع المسلك السياحي طريق الطهي لزيت الزيتون بصفاقس من اجل استدامته".