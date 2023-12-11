وزير الشؤون الاجتماعية يشارك في افتتاح أشغال الملتقى الدولي "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية" بالجزائر

شارك وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الاثنين، في افتتاح أشغال الملتقى الدولي "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية"، عن بعد، الذي تنظمه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية لعدد من الدول العربية والافريقية ونائب رئيسة فيدرالية النساء الصينيات والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون افريقيا وعدد من ممثلي الهيئات الأممية والإقليمية وعدد من الخبراء والباحثين.



وأكد الزاهي في كلمة مسجلة تم بثّها خلال الافتتاح أن هذا الملتقى يمثل فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى لسياسات التنمية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.





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وتتمحور أشغال الملتقى حول مواضيع تخصّ التكفل بمختلف الفئات الاجتماعية من بينها المرأة والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن.



