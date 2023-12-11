بورصة تونس تنهي معاملات الإثنين على تراجع بنسبة 08ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس تداولات، الإثنين، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، "توننداكس" بنسبة 08ر0 بالمائة ليبلغ 86ر8603 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 7ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، " التونسية للأوراق المالية".

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم سرفكوم قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5 بالمائة (210ر0 د)، متبوعا بسهم شركة مشغل الأثاث الذي تطور بنسبة 8ر3 بالمائة (350ر4د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 65 ألف دينار.



وفي المقابل، تراجع سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 9ر3 بالمائة (730ر0د)، مسجلا حجم تداول في حدود 35 ألف دينار.



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كما انخفض سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 5ر1 بالمائة (670ر0د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 13 ألف دينار.

واستأثر سهم تأمينات مغربية بأكبر حجم تداول خلال الحصة، بقيمة 605 ألف دينار، علما وأن السهم ارتفع بنسبة 4ر2 بالمائة (790ر52د).





