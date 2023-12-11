وزير التربية يدشن المدرسة الابتدائية فرحات حشاد بالكرم إثر إنتهاء أشغال التهيئة والصيانة

دشّن وزير التّربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين، المدرسة الابتدائية فرحات حشاد بالكرم وذلك إثر إنتهاء أشغال التهيئة والصيانة.

وشملت عملية التهيئة والصيانة، حسب بلاغ للوزارة، بناء وتجهيز قاعات للدراسة وقاعة متعددة الاختصاصات مزودة بمجموعة من الحواسيب اضافة إلى صيانة شبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب وتهيئة سور المدرسة.

وواكب الوزير بعض العروض التنشيطية من إنجاز التلاميذ ومدرسيهم وهي "عروض تندرج في إطار تطوير الحياة المدرسيّة والإحاطة التربويّة والنفسيّة للتّلاميذ".





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