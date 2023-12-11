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بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة (مباراة مؤجلة): مستقبل المرسى و نادي حمام الانف يوم الاربعاء القادم

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 15:46 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة عن تعيين المباراة المتاخرة لحساب الجولة السابعة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (المجموعة الاولى) التي ستجمع بين مستقبل المرسى ونادي حمام الانف ستدور بعد غد الاربعاء بداية من الساعة السادسة مساء (س18) بقاعة جلال غراب بالمرسى.

يذكر ان مستقبل المرسى يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الاولى ب9 نقاط بينما يحتل فريق الضاحية الجنوبية المركز الخامس ب 4 نقاط.

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وكانت هذه المباراة توقفت يوم السبت الماضي بسبب عدم صلوحية القاعة.


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