وفاة مترشح لانتخابات المجالس المحلية عن دائرة النور بمعتمدية جندوبة

توفي مساء أمس الأحد المترشح عن دائرة النور التابعة لمعتمدية جندوبة المولدي البحري، وفق ما أعلنته اليوم الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة.

وكان البحري، وهو إطار بنكي يبلغ من العمر 51 سنة، قد تقدّم لانتخابات المجالس المحلية للتنافس على أصوات ناخبي دائرة النور مع ثلاثة مترشحين آخرين، وصرّح لدى الهيئة الفرعية بموعد انطلاق حملته المبرمج ليوم الأربعاء القادم تزامنا مع يوم السوق الاسبوعية .







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