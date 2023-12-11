وزيرة الاسرة والمراة تعلن عن مضاعفة اعتمادات برنامج التمكين الاقتصادي للاسر خلال سنة 2024

اكدت وزيرة الاسرة والمراة وكبار السن، امال بلحاج موسى، اليوم الاثنين بتونس، ان الوزارة قامت بمضاعفة اعتمادات برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة ليصل الى 8 مليون دينار سنة 2024



ولدى اشرافها على تسليم 202 اشعار مورد رزق في اطار برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للاسرة الموافق ل 11 ديسمبر من كل سنة أوضحت الوزيرة "ان اكثر من 2700 اسرة انتفعت بهذا البرنامج منذ انطلاقته سنة 2012"





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وابرزت ان سنتي 2022 و2023 تعد من بين اهم السنوات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المنتفعات ليبلغ اكثر من 1550 اسرة مفسرة ان سنة 2023 قد شهدت لوحدها انتفاع 721 اسرة وذلك باعتمادات مالية قدرت ب 4,5 مليون دينار بولايات سليانة وصفاقس وبنزرت والكاف ومدنين وجندوبة وتطاوين وباجة.



واضافت ان نسبة ديمومة هذه المشاريع قد بلغت 91 بالمائة وهو ما يؤكد ان 91 بالمائة من الاسر المنتفعة قد تمكنت اقتصاديا.



وأشارت الى ان حوالي 75 بالمائة من المنتفعين بالبرنامج تتراوح أعمارهم بين 29 و50 سنة وان المشاريع شملت اختصاصات متنوعة على غرار الخدمات والفلاحة والتجارة والصناعات التقليدية.



وشددت على ان الهدف المنشود من البرنامج يتمثل بالخصوص في تحسين الظروف المعيشية للاسر والمساهمة في الحد من نسب الانقطاع عن الدراسة والتسرب المدرسي لدى العائلات بالجهات المعنية بالتدخل فضلا عن المساهمة في التقليص من مستوى الفقر وتخفيض معدل البطالة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.