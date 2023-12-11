تعيين وليد بن صالح، رئيسا جديدا للاتحاد التونسي للمهن الحرة

افضت الجلسة العامة السنوية للاتحاد التونسي للمهن الحرة، الى تعيين الخبير المحاسب وليد بن صالح، رئيسا جديدا له الى جانب المصادقة على انتخاب مجلس العمداء للنائب الأول للرئيس، في شخص العميد حاتم المزيو، وفق بلاغ اصدره الاتحاد الاثنين.وافاد الاتحاد التونسي للمهن الحرة، ان تعيين الجلسة العامة للرئيس الجديد، والذي جرى يوم الجمعة المنقضي، بعد المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، يأتي حسب دورية التداول المنصوص عليها بالنظام الأساسي.