انتخاب فتحي الماجري رئيسا جديدا للجامعة الوطنية للبلديات التونسية

عقدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية مؤخرا جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح النظام الأساسي وجلسة عامة انتخابية تم خلالها انتخاب هيئة تسييرية جديدة للجامعة تتكون من الكتاب العامين والمكلفين بتسيير شؤون البلدية، باعتبارهم الممثلين القانونيين للبلديات وفقا لأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية .



وووفق بلاغ صادر عن الجامعة، تتكون الهيئة المنتخبة من 23 عضوا وقد تم توزيع المهام وتكوين مكتب الهيئة كالتالي:

الرئيس فتحي ماجري: بلدية رادس ولاية بن عروس



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نائب أول للرئيس سمير سبوعي: بلدية الحمامات ولاية نابل

نائب ثان للرئيس ، خيرة شقرون: بلدية تاجروين ولاية الكاف

الكاتب العام وسام البحري: بلدية قصيبة سوسة والثريات ولاية سوسة

الكاتب العام المساعد، عادل بن رحومة: بلدية الشيحية ولاية صفاقس

أمين المال عادل السوسي: بلدية باردو ولاية تونس

أمين مال مساعد ،سليم باكير: بلدية توزر ولاية توزر



واضاف البلاغ ان تشكيل المكتب الجديد ياتي "حرصا على ضمان ديمومة الجامعة والمحافظة على تواصل مختلف أنشطتها الداعمة للعمل البلدي والعمل على توفير أفضل الظروف الكفيلة بضمان انتفاع البلديات بأنشطة الجامعة بما يساهم في تحسين الخدمات البلدية ومستوى العيش محليا".