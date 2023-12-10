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نوّاب الشعب يصادقون على قانون المالية لسنة 2024

Publié le Dimanche 10 Decembre 2023 - 20:44 قراءة: 0 د, 7 ث
      
صادق نوّاب الشعب مساء، الأحد، خلال جلسة عامّة، لفائدة قانون المالية لسنة 2024 ب 116 صوت مع و4 أصوات ضد وإحتفاظ 26 نائب.



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