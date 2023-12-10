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كاس الاتحاد الافريقي - فوز هلال بنغاري الليبي على سوبر سبور الجنوب الإفريقي 2-1

Publié le Dimanche 10 Decembre 2023 - 19:39 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تغلب هلال بنغازي الليبي على سبور يونايتد الجنوب الإفريقي بنتيجة (2-1) لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الاولى لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم, جمع بينهما اليوم الأحد بملعب بنينة ببنغازي (ليبيا).

و سجل معتصم الطيب هدفي الأهلي (د 13 و 60) بينما جاء هدف سوبر سبور عن طريق غلمباني لونغو (د 59).
وصعد هلال بنغازي للمركز الثالث بمجموع 3 نقاط, خلف كل من اتحاد الجزائر و نادي "فيوتشر" المصري (6 ن) لكل منهما, بينما يتذيل سوبر سبور ترتيب المجموعة بدون رصيد.
...

و تجري لاحقا مساء اليوم (س 00ر20) المباراة الثانية للمجموعة بين اتحاد الجزائر و نادي فيوتشر بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.


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