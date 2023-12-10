كاس الاتحاد الافريقي - فوز دريمس الغاني على اكاديمية لوبيتو الانغولي 3-2

تجمعت ثلاثة اندية برصيد 6 نقاط في المركز الاول للمجموعة الثالثة بعد مقابلتي اليوم ضمن الجولة الثالثة من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي حيث حافظ النادي الافريقي رغم هزيمته اليوم في نيجيريا على صدارة مشتركة في المجموعة مع كل من فريقي دريمس الغاني وريفرس يونايتد النيجيري.



وفاز نادي دريمس الغاني مساء اليوم بالملعب الوطني 11 نوفمبر في انغولا على نادي اكاديمية لوبيتو الانغولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثالثة ضمن دور مجموعات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

وسجل للفريق الغاني الزائر كل من عبد العزيز عيسى د10 وجون انتوي د58 واهولو قيل افوسيفو د88 بينما جاء هدفا الفريق المحلي الانغولي لوبيتو عن طريق كل من جواو فالونغا باسيليو باروس د14 وسامويل شيسابا د90



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وكان النادي الافريقي انهزم اليوم بملعب غودسويل اكبابيو بمدينة اويو (نيجيريا) امام ريفرس يونايتد النيجيري بنتيجة 1-صفر لحساب نفس الجولة الثالثة من منافسات نفس المجموعة ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرةالقدم

وسجل نيانا نواغا الهدف الوحيد للفريق النيجيري في د43



ترتيب المجموعة الثالثة

نقاط لعب

1-نادي دريمس الغاني 6 3

النادي الافريقي 6 3

ريفرس يونايتد النيجيري 6 3

4- اكاديمية لوبيتو الانغولي صفر 3