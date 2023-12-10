نيس يستعيد المركز الثاني بالبطولة الفرنسية بفوزه 2-1 على رانس

سجل جيريمي بوجا هدف الفوز ليستعيد نيس المركز الثاني في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على ضيفه ستاد رانس اليوم الأحد.

وتراجع نيس للمركز الثالث في الترتيب بعد فوز موناكو 2-1 على ملعب نادي رين أمس السبت لكنه رفع رصيده الآن إلى 32 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن موناكو ومتأخرا بأربع خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

وبعد تعرضه لأول هزيمة هذا الموسم الأسبوع الماضي أمام نانت، استعاد نيس عافيته لكنه عانى أمام رانس حتى سجل بوجا هدف الفوز في الدقيقة 82.

وتقدم نيس في الدقيقة 55 عندما حول يونس عبد الحميد تمريرة طويلة برأسه وصلت إلى جايتان لابورد الذي انطلق منفردا داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة إلى جوار العارضة.



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وأهدر لابورد العديد من الفرص الشوط الأول خاصة في الدقيقة 26 عندما انفرد بحارس رانس لكنه فشل في التسديد في المرمى.

واستقبل نيس هدفا واحدا على أرضه هذا الموسم، وأصبح رانس أول فريق ضيف يسجل في مرمى نيس منذ ليل في الجولة الافتتاحية عندما أرتقى عبد الحميد عاليا ليقابل تمريرة عرضية من الياباني جونيا إيتو ويحول الكرة بضربة رأس في الشباك بالدقيقة 78.

وبعدها بأربع دقائق أخرى، أفسح بوجا المجال لنفسه قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء كان من المفترض أن يتصدى لها الحارس يكفان ضيوف لكن بعد أن لمس الكرة بيده تجاوزت خط المرمى ليصبح هدف الفوز.

وظل رانس في المركز السادس برصيد 23 نقطة.