كأس الكونفدرالية: النادي الإفريقي ينهزم في نيجيريا أمام ريفرز

انقاد النادي الإفريقي للهزيمة عشية اليوم امام ريفرز النيجيري بهدف مقابل صفر في إطار مقابلات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية

وسجل هدف الفوز للفريق النيجيري المهاجم نياما نواغوا في الدقيقة 43



واتيحت للنادي الإفريقي عدة فرص للتعديل على غرار كرة العرفاوي آلتي تصدى لها الحارس اكادني وكرة الطيب المزياني آلتي عادت من القائم



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يشار إلى ان النادي الإفريقي سيواجه ريفرز في إطار الجولة الاولى للإياب يوم 20 نوفمبر بملعب رادس