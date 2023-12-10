مانشستر يسعى لتعديل تشكيلته في فترة الانتقالات الشتوية

أشارت تقارير صحفية متخصصة صادرة اليوم الاحد, أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم, يسعى لتعديل تشكيلته في سوق الانتقالات الشتوية في جانفي المقبل, مع اقتراب ثلاثة لاعبين من الرحيل, رافائيل فاران وغادون سانشو وكاسيميرو.

وأوضحت صحيفة "الاندبندنت" بأن اليونايتد جاهز لسماع العروض لهذا الثلاثي بدايةً من عام 2024, ويأتي فاران على رأس المرشحين للخروج بعد أن ابتعد عن التشكيل الأساسي.

ونفس الأمر بالنسبة لسانشو الذي من المتوقع أن يغادر في يناير بعد أن

أبعده المدرب تين هاج من الفريق منذ سبتمبر, ولم يلعب للفريق منذ 26 أغسطس.



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أما فيما يخص كاسيميرو فقد تم ربطه بالانتقال إلى البطولة السعودية أو إلى

بايرن ميونخ في الأسابيع الماضية, والذي يعاني من مشكلة في أوتار الركبة.

ويرى المتتبعون ان العائدات من هذه المبيعات قد تكون فرصة لمانشستر يونايتد لتعزيز الفريق مرة أخرى بعد أعياد الميلاد, حيث يهتم الناي بضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس ولاعبين آخرين.