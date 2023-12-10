يوم علمي بتوزر يسلط الضوء على العنف المسلط على الطفل في جوانبه القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية

سلط المشاركون اليوم الأحد في يوم علمي دراسي حول العنف المسلط على الطفل بالشراكة بين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة والطفولة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات، الضوء على الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية للعنف وانعكاساته النفسية وذلك في إطار الاحتفال بشهر حماية الطفولة وتزامنا مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان .

وتضمن اليوم العلمي مجموعة من المداخلات اهتمت، وفق ما ذكره لوات المندوب الجهوي لحماية الطفولة فهمي الرابحي، بدور حماية الطفولة في التدخل الوقائي وحماية الطفل من كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا لصحته وسلامته البدنية والمعنوية حسب ما ورد في القانون 58 المرتبط بالعنف المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي والسياسي.

وأبرز المتدخلون حقوق الطفل المتعدى عليه كالحق في الرعاية الصحية والمتابعة الطبية والنفسية والحقوق الاجتماعية كالإيواء الفوري في صورة غياب فضاء يأويه وتمتيعه بالحماية الاجتماعية وإعادة ادماجه وتأهيله والاصغاء والانصات إليه وحقه في الارشاد القانوني كالمساعدة العدلية.

ولفت المشاركون في اليوم العلمي إلى بعض النقائص على المستوى الجهوي خاصة في غياب طب الاختصاص وفق المتحدث ذاته على غرار الطب الشرعي والطب النفسي وصعوبة الحصول على التسخير الطبي وارتفاع تكلفة العلاج رغم ما يقتضيه القانون من علاج مجاني في هذه الحالات إلى جانب إشكاليات مرتبطة بمكاتب مندوبيات حماية الطفولة وبغياب قانون الاستمرار وضعف الموارد البشرية داعين إلى ضرورة توفير عدد كاف من مندوبي حماية الطفولة واخصائيين نفسانيين للتعهد والمتابعة الفورية لوضعيات التهديد.



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وبين المندوب الجهوي لحماية الطفولة أن مكتبي ولاية توزر تلقيا خلال سنة 2022 حوالي 538 اشعارا حول تهديدات مختلفة و21 اشعارا بخصوص النزاع مع القانون و186 حالة تتعلق بسوء المعاملة إلى جانب حالات للتقصير في التربية والرعاية والعجز عن الإحاطة والتربية والاستغلال الاقتصادي والجنسي وفي الإجرام المنظم.

وبين المصدر نفسه أنه تم تشريك طلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات في شعبة علوم التربية بصفتهم مربي المستقبل لتكوينهم حول طرق التعامل مع الأطفال وطرق التواصل معهم لتجنب العنف في الوسط المدرسي على أن تتواصل حملات التحسيس في الأيام القليلة القادمة في مختلف الفضاءات حول موضوع العنف المسلط على الطفل.

ص م