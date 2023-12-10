وزير النقل ربيع المجيدي يتفقد المستودع المركزي للشركة الجهوية للنقل بقابس وورشات الصيانة التابعة له

قام يوم أمس السبت، وزير النقل ربيع المجيدي بزيارة تفقد إلى المستودع المركز للشركة الجهوية للنقل بقابس وورشات الصيانة التابعة له وعاين عن قرب الحالة المتردية لهذا المستودع وورشاته.

وبين المجيدي بالمناسبة أن الوزارة لا تقبل بأي شكل من الأشكال الصورة غير المقبولة بعدد من مرافق النقل وأنها بصدد التسريع في استكمال برنامجها الذي انطلقت فيه منذ أواخر 2021 والمتعلق بتثمين الممتلكات التي انقضت آجال الانتفاع بها، وذلك من خلال التوعية بضرورة تحيين الاجراءات لتنفيذ هذا البرنامج بما يخدم المؤسسة ومصلحة المواطن.

وأسدى المجيدي تعليماته بالتسريع في جرد المعدات التي زال الانتفاع بها وفرزها وتنظيمها في مكان تتوفر فيه كل عناصر السلامة والحماية إلى حين استكمال الإجراءات المستوجبة للتصرف فيها إما برفعها أو تثمينها بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة.

كما أوصى الوزير بمزيد إحكام التصرف في المخزون العقاري للشركة وتنظيم المرافق التابعة لها حاثا على مزيد العناية بعنصر النظافة والسلامة من أجل توفير محيط عمل أفضل.



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ل.ح