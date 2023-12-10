مشروع قانون المالية 2024 :النواب يصادقون على اضافة فصل جديد يتعلق بالسيارات المعدة لاستعمال المعوقين جسديا

وينص الفصل الجديد على ''تسوى وضعية الملفات المتعلقة بتوريد السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الاعاقة والمودعة على مصالح الديوانة قبل غرة جانفي 2023 وفقا للنسب والشروط الجاري بها العمل في تاريخ توريدها مع الإعفاء من الخطايا المستوجبة. لا يمكن ان يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل الى إرجاع مبالغ تم دفعها قبل غرة جانفي 2024."

ورفض نواب البرلمان عدد من المقترحات تتعلق بالخصوص بالتقليص في نسبة الاداء على القيمة المضافة وتخلي الديوان الوطني للارسال الاذاعي على 75 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة الاذاعات الجمعياتية ، وتحيين الفصل الذي يخص الفئة التي تم الحاقها بالنظام الحقيقي بداية من 1 جانفي 2023 .وتمت المصادقة خلال جلسة حضرتها وزيرة المالية مخصصة للنظر في الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2024 .وكان المجلس قد استكمل امس السبت النظر في الفصول المقترحة من الحكومة ويواصل اليوم التداول في مقترحات النواب.