جندوبة: ارتفاع منسوب مجاري مياه واودية يتسبب في جرف سيارات وعزلة عدد من المناطق

تسببت الامطار الأخيرة التي عرفتها ولاية جندوبة، في غلق عدد من الطرقات وعزل مناطق عن أخرى، بعد ان سجل منسوب مياه المجاري والاودية ارتفاعا، حال دون القدرة على استعمال عدد منها، وفق ما أكده مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.



ومن بين الطرقات المغلقة منذ مساء يوم امس السبت والى غاية صباح اليوم الاحد، الطرق الرابطة بين مدينة فرنانة وقرية "عين البيّة"، على مستوى وادي غزالة، الذي جرفت مياهه سيارة قبل ان يتمكن أعوان الحماية من إخراجها، وذات الطريق الموصلة الى قرية حليمة على مستوى وادي "البربر" الذي ارتفع منسوب مياهه، مما تسبب فى توقف حركة الذهاب والإياب من والى فرنانة

كما سجل منسوب مياه وادي "الكبير" بمعتمدية طبرقة، ليلة امس السبت، ارتفاعا ملحوظا تسبب في غرق سيارتين قبل ان يتمكن أعوان الحماية بالجهة من إخراجهما دون ان تخلف اضرار بشرية.



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وتسببت مجاري الشعاب المحيطة بمدرسة قرية " القحاميص" بمعتمدية غار الدماء، من قطع الطريق وعدم قدرة تلامذة مدرسة القرية من العودة الى منازلهم، قبل ان يتدخل أعوان الحماية لتامين عودتهم عبر الشاحنات الثقيلة.

وفاق معدل كمية الامطار التي تهاطلت على جهتي طبرقة وعين دراهم وفرنانة يوم أمس، نحو 70 ملم، سجل اعلاها بمحطة عين دراهم التي فاقت 100 ملم. وتسببت مجاري الشعاب المحيطة بمدرسة قرية " القحاميص" بمعتمدية غار الدماء، من قطع الطريق وعدم قدرة تلامذة مدرسة القرية من العودة الى منازلهم، قبل ان يتدخل أعوان الحماية لتامين عودتهم عبر الشاحنات الثقيلة.وفاق معدل كمية الامطار التي تهاطلت على جهتي طبرقة وعين دراهم وفرنانة يوم أمس، نحو 70 ملم، سجل اعلاها بمحطة عين دراهم التي فاقت 100 ملم.