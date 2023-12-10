البطولة العربية للمصارعة- المنتخب التونسي يحرز 8 ميداليات من بينها ذهبيتان

فاز المنتخب التونسي للمصارعة الرومانية امس السبت ب8 ميداليات (2 ذهبية و6 برونزية) محرزا المرتبة الثانية في ترتيب الفرق خلف المنتخب العراقي خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية التي احتضنتها بغداد يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.



وعادت الميداليتان الذهبيتان لكل من سامي سلامة (77 كلغ) وحكيم الطرابلسي (87 كلغ) بينما جاءت الميداليات البرونزية بواسطة آدم لملوم (55 كلغ) وياسين الحكيري (60 كلغ) وأسامة نصر (67 كلغ) وبلحسن العزعوزي (82 كلغ) وعماد القديدي (92 كلغ) وحمزة الرحماني (125 كلغ).

وكانت عناصر المنتخب التونسي للمصارعة الحرة احرزت يوم الجمعة 4 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية) خلال منافسات اليوم الاول. وآلت الميدالية الذهبية لخيرالدين بن تليلي (وزن 74 كلغ) في حين تحصل كل من حمزة الرحماني (وزن 125 كلغ) وخليل البركوتي (وزن 57 كلغ) على الميدالية الفضية وصبري مناصرية (وزن 92 كلغ) على الميدالية البرونزية.



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واستقرت حصيلة المشاركة التونسية خلال هذه البطولة العربية للمصارعة في المجموع على 12 ميدالية (3 ذهبية و2 فضية و7 برونزية).

وسيكون الاستحقاق القادم للمنتخب التونسي للمصارعة الحرة والرومانية الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية "باريس 2024" المقررة من 22 الى 24 مارس القادم بمدينة الاسكندرية المصرية والتي ستكون مسبوقة من 14 الى 19 مارس بالبطولة الافريقية للامم في الاسكندرية ايضا.

