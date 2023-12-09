رابطة الأبطال الافريقية: التعادل السلبي يحسم مباراة نواذيبو الموريتاني مع ضيفه مازيمبي الكونغولي

تعادل فريق نواذيبو الموريتاني سلبا مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواك شوط، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.



وتختتم الجولة الثالثة لهذه المجموعة غدا الاحد بلقاء صانداونز الجنوب افريقي وبيراميدس المصري.



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