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رابطة الأبطال الافريقية: التعادل السلبي يحسم مباراة نواذيبو الموريتاني مع ضيفه مازيمبي الكونغولي

Publié le Samedi 09 Decembre 2023 - 20:40 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تعادل فريق نواذيبو الموريتاني سلبا مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواك شوط، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

وتختتم الجولة الثالثة لهذه المجموعة غدا الاحد بلقاء صانداونز الجنوب افريقي وبيراميدس المصري.


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