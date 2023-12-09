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قطع التيّار الكهربائي على عدد من المناطق من ولاية القصرين يوم الأحد

Publié le Samedi 09 Decembre 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 22 ث
      
سيتم قطع التيّار الكهربائي غدا، الأحد، من الساعة التاسعة صباحا وحتّى الرابعة بعد الزوال على العريش وبوزقام والوساعية والهراهرة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالهراهرة والمنطقة السياحية بسبيطلة وجروالة وعين زيان وبولينا وأورنج الوساعية وشركة الاتصالات الزنايدية من ولاية القصرين، وفق ما أكّدته الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز (إقليم القصرين).

وأفادت الشركة أن قطع التيّار يأتي في إطار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا على ضمان أجود الخدمات، وفق بلاغ أصدرته مساء، السبت.


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