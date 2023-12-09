قابس : وزير النقل يتابع عن قرب ظروف النقل المدرسي بقابس

تابع اليوم السبت وزير النقل ربيع المجيدي، ظروف النقل المدرسي بقابس حيث استقل حافلتين تابعتين للشركة الجهوية للنقل بقابس على خطي كتانة وغنوش واطلع عن قرب على ظروف التنقل في هذين الخطين.



وتحدث الوزير بالمناسبة، مع عدد من التلاميذ ومن المواطنين الذين تعودوا على التنقل من منطقة الى أخرى بالحافلة واستمتع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم ، مبرزا حرص الوزارة على معالجة مختلف الاشكاليات المطروحة في أقرب الآجال.



وتحدث الوزير بالمناسبة، مع عدد من التلاميذ ومن المواطنين الذين تعودوا على التنقل من منطقة الى أخرى بالحافلة واستمتع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم ، مبرزا حرص الوزارة على معالجة مختلف الاشكاليات المطروحة في أقرب الآجال.

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وللاشارة فان قطاع النقل وخاصة منه النقل المدرسي والجامعي يعاني في ولاية قابس من اشكاليات عديدة من بينها تقادم أسطول الشركة الجهوية للنقل بقابس التي يغطي نشاطها ولايتي قابس وقبلي وعدم توفر العدد اللازم من الحافلات لنقل التلاميذ والطلبة وعامة المواطنين في ظروف طيبة بالعديد من خطوط هذه الشركة.