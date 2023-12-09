المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة ينظم من 14 إلى 25 ديسمبر الجاري مجموعة من التظاهرات بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

ينظّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 ديسمبر الجاري في قاعة السينما "الريو" بالعاصمة" مجموعة من التظاهرات بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق ليوم 18 ديسمبر من كل سنة.



وتفتتح هذه التظاهرة بعرض فيلم وثائقي تحت عنوان "Sulla loro pelle" المتحصل على جائزة "روبيرتو موريون" لسنة 2022 ويتناول ظروف احتجاز المهاجرين في مراكز الحجز في إيطاليا وحالات الموت المستراب داخلها





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وينظم المنتدى يوم 15 ديسمبر ندوة تحت عنوان "الهجرات والحقوق" وتحاول هذه الندوة متابعة التحولات التي رافقت وضع المهاجرين في تونس ووضعها في سياقها السياسي المحلي وسياق ديناميكيات الهجرة في المنطقة.



كما ترصد الندوة الانتهاكات التي تعرّض لها "المنبوذون" من المهاجرين في تونس وأشكال العنف الممارس ضدهم وتحليل الأحداث التي وقعت منذ فيفري 2023 .



وتنطلق فعاليات معرض الصّور الكاريكاتوريّة تحت عنوان "أبيض وأسود... حقوق ولكن" بداية من يوم 15 ديسمبر 2023 الى غاية تاريخ نهاية التظاهرة.



ويؤمن المنتدى حلقة نقاش لتقديم الكرّاس عدد10 للمنتدى تحت عنوان "المهاجرات الافريقيات من جنوب الصّحراء : في تقاطع الجندر والعنصر".

