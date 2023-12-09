المسرحية العراقية "أمل" لجواد الأسدي: عندما يتحوّل الوطن إلى سجن كبير موحش

شاءت الأقدار أن يتزامن عرض مسرحية "أمل" للمخرج العراقي جواد الأسدي، بقاعة الفن الرابع بتونس العاصمة مساء أمس الجمعة، مع تهاطل الأمطار بغزارة في الخارج، وهذا المشهد الطبيعي الخارجي خدم الجانب الفني للمسرحية بشكل كبير، فالسينوغرافيا التي ارتكزت عليها المسرحية ميّزها تسرّب للمياه من سقف المبنى وأرضية مبلّلة بالكامل وكتب مرتّبة على خزانة منحنية آيلة للسقوط وكتب أخرى مبعثرة وشبه مبلّلة، أزيز المروحيات لا يتوقف وأعمدة الدخان تتصاعد باستمرار، في إشارة إلى أن المنطقة في حالة حرب وأن حجم الدمار مهول جدّا، وهذه العناصر جميعا ستنعكس على الحالة النفسية والجسدية للشخصيتيْن "أمل" و"باسم" مع توالي الأحداث في المسرحية.



تدور أحداث المسرحية، التي يجسّدها الممثلان رضاب أحمد وحيدر جمعة وتمّ عرضها ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية في دورتها 24، حول امرأة تُدعى "أمل" عانت الكثير في مجتمع يسوده التطرّف والفوضى والعنف، فترفض الإنجاب في ظل تلك الظروف وتسعى بطرق شتّى إلى التخلّص من الجنين، وفي المقابل يصرّ الزوج على قدوم طفله وإقناع زوجته بأن الوضع ربّما يتغيّر للأفضل.





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تتطرق إلى مواضيع وقضايا مسكوت عنها تتعلّق بواقع المرأة ونظرة المجتمع إليها والعلاقات العاطفية والأسرة والدولة والحرب وغيرها، وهي بإسقاطها الجنين لا تقوم بفعل إيجابي لمواجهة كلّ ذلك بل تعود إلى المربع الأول في بيت تسكن فيه كلّ الهواجس والمخاوف التي لا تتبدل ولا تتغيّر سواء أنجبت أو لم تنجب.



توحي سينوغرافيا العمل إلى مجموعة من الرموز والمقاصد، لا سيّما الكتب المبعثرة والمتناثرة في أرجاء الركح إلى انحدار الثقافة ودور المثقف في البناء والتغيير وتوعية الناس وتثقيفهم، وهذا ما تُبرزه أيضا مشاهد الخراب والفوضى والانحلال الأخلاقي في المجتمع واستفحال ظاهرة الإجرام وتعاطي المخدرات. ولكن المخرج ذهب إلى أبعد من ذلك ليسلّط الضوء على الحالة النفسية المنهارة للشخصيتيْن ويبرز نوعيْن من الصراع هما: الصراع بين الزوجة والزوج في اختلاف وجهات النظر بينهما، وكذلك الصراع بين كل شخصية وذاتها تحرّكها أدوات الاضطراب والتوتر والحيرة، فكل شخصية منهما تعيش حالة تمزّق وتشظي أحد أسبابها الصراع والعنف في الخارج.



وعمل المخرج جواد الأسدي الذي بدا اهتمامه جليا بالسينوغرافيا، على التقسيم المكاني للركح إلى عدّة فضاءات مستخدما تقنية الإنارة، وهي أماكن قائمة على التضادّ خدمة لثنائية الحياة والعدم. وتمّ تسخير هذه الإنارة للتعبير عن عمق الحكاية من ناحية، ولطرح جمالية جديدة جعلت من العرض حيّا وعميقا شكلا وتعبيرا وصوتا وصورة. وهذه الأمكنة تتدرّج من العام إلى الخاص وممّا هو شاسع إلى ماهو ضيّق فأكثر ضيقا، وذلك انسجاما مع الحالة النفسية للشخصية، إذ كلما كانت الحالة النفسية أكثر انهيارا كانت الإضاءة أكثر قتامة وأكثر انحسارا.



وراوح النص بين اللهجة العراقية واللغة العربية الفصحى للتأكيد على أن القضايا المطروحة ليست ذا شأن عراقي محلي فحسب، بل تشمل أيضا الواقع العربي، إذا ما العتف القائم في هذا البلد إلا نموذجا مصغّرا عن الواقع العربي بشكل عام.



واختار المخرج أن يُنهي عرض مسرحيته ببعث رسائل "أمل" في غد مشرق، فالوطن لم يُخرّب تماما، بل مازالت أعمدته قائمة لم تسقط، وحتى مشهد المكتبة الآيل للسقوط مازالت كتُبه مرتّبة وثابتة في مكانها، وهي إشارة إلى أن بالثقافة تُبنى الأوطان وينعدم العنف وتضمحلّ الجريمة، ولذلك كانت النهاية بمشهد يتعانق فيه الزوجان وهما يتخيلان صورة قدوم طفلهما وهو يركض سعيدا في حديقة مزهرة، وهذه الرسالة في المسرحية هي دعوة للالتفاف والوحدة لبناء مستقبل مشرق للوطن وأن الأمل مازال قائما.

