اليوم الوطني للارشيف: "الكنام" في مسار كامل لرقمنة أرشيفه وتقليص تداول الوثائق الورقية

نظم الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" صباح السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة، تظاهرة بمناسبة احياء اليوم الوطني للارشيف، أبرز من خلالها أهمية الجهود المبذولة بهدف رقمنة ارشيف الصندوق من الوثائق المختلفة وتيسير خزنها في قواعد بيانات الكترونية وتبادلها بين مختلف المؤسسات الصحية والإدارية المعنية.

وقال كاهية المدير بالصندوق الوطني للتأمين على المرض مجدي القاسمي انه امام العدد المهول للوثائق الورقية التي يتبادلها "الكنام" مع مختلف المتعاملين معه من منخرطين ومسدي خدمات ومصالح إدارية، انخرط الصندوق منذ فترة في مسار كامل لتقليص تداول هذه الوثائق ورقمنة التعامل بها وخزنها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وتم لهذا الغرض توفير كل الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستية لانحاج هذا العملية وهو ما أتاح تحسين الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين وتجويدها وربح الكثير من الوقت، حسب القاسمي.

وأضاف المسؤول ان صندوق "الكنام" يسعى الى مزيد تقريب مختلف خدماته من المواطن في كل الجهات وتحسين جودة الخدمات وفي هذا الإطار يتنزل مشروع بطاقة "لاباس" التي أصدر منها الصندوق حوالي 3 ملايين بطاقة منذ سنة 2019 وقام بتوزيع حوالي مليوني بطاقة الى حد اليوم بالتعاون مع مصالح البريد التونسي.



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وقد تكثفت حملات صندوق التأمين على المرض خلال الفترة الأخيرة لتحسيس المنخرطين بأهمية تسلم هذه البطاقة لما توفره من ربح للوقت والجهد وتحسين لخدمات التكفل والمتابعة لصاحبها.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة مجموعة مداخلات علمية بحثت بالخصوص "منظومة التصرف الالكتروني في الوثائقGED" حيث تم استعراض الافاق الكبيرة التي قدمتها هذه الالية لتحسين التصرف في الوثائق التي يتم تبادلها بين مختلف المتعاونين مع الصندوق واستبدال الورقية منها.

كما قدمت مداخلة بعنوان "قراءة في مكانة الأرشيف والحماية المخصصة له مؤسساتيا وقانونيا" ابرزت الجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الصندوق في المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم تبادلها بين الصندوق ومختلف المتعاملين معه والاليات القانونية والضمانات الاعتبارية والأدبية والمادية التي اقرت لهذ الغرض.

وانتظم بمناسبة اليوم الوطني للارشيف، الموافق ليوم 9 ديسمبر من كل سنة، معرض وثائقي سلط الضوء على انجازات الصندوق خلال السنوات الأخيرة لرقمنة ارشيفه وتيسير النفاذ اليه من قبل منظوريه والمتعاملين معه.



