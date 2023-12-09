فيلم بنات ألفة لكوثر بن هنية يفوز بجائزة أفضل وثائقي ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تحصل فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية على جائزة الشرق لأفضل وثائقي في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023 .



وهو نجاح جديد يحسب لهذا الفيلم الذي كان فاز مؤخرا بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل جوائز جوثام وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية التي تكرم السينما المستقلة.



وهو نجاح جديد يحسب لهذا الفيلم الذي كان فاز مؤخرا بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل جوائز جوثام وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية التي تكرم السينما المستقلة.

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وقد تم ترشيح هذا العمل السينمائي ليمثل تونس رسميا في جوائز الأوسكار كما قوبل عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن المسابقة الرسمية باستقبال واحتفاء كبيرين.

وهذا الفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك، وهو مستوحى من قصة حقيقية لسيدة تونسية اسمها ألفة لديها 4 بنات، تعاني من الفقر، وتزداد حياتها تعقيدا بوقوع بناتها في مستنقع الإرهاب والتطرف فتحاول مساعدتهن بعدما انتهى بهن المطاف في السجن بسبب هروبهن إلى ليبيا وانضمامهن إلى ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي.

وشارك في بطولة "بنات ألفة" الفنانة هند صبري التي قدمت دور ألفة، إلى جانب نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة.



