كاس الكونفدرالية الافريقية : النادي الافريقي يواجه ريفرز النيجيري من اجل مواصلة تدعيم صدارته

يراهن النادي الافريقي على تحقيق انتصاره الثالث على التوالي من اجل تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عندما يلاقي غدا الاحد بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر مضيفه ريفرز النيجيري صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب ياكوبو مووان بمدينة بورهاكورت.

واظهر النادي الافريقي متصدر الترتيب ب6 نقاط خلال الجولتين الاولى والثانية عروضا واعدة بانتصارين على كل من دريمز الغاني في رادس 2-صفر واكاديميكا ليبوتو الانغولي في لواندا 3-1 بما رفع من سقف طموحات جماهير "الاحمر والابيض" في الذهاب بعيدا في هذه المسابقة القارية على درب تجديد العهد مع الالقاب الافريقية الغائبة عن خزائن الفريق منذ اكثر من ثلاثة عقود.

وبمعنويات مرتفعة، شدت بعثة النادي الافريقي الرحال الى نيجيريا على متن طائرة خاصة في خطوة حرصت من خلالها الهيئة المديرة للفريق على توفير افضل سبل الراحة والنجاح للاعبين وحثهم على العودة الى تونس بفوز جديد.

ويدخل النادي الافريقي المباراة باسبقية تاريخية باعتباره كان قد فاز على منافسه في اطار مرحلة المجموعات من نسخة كاس الكونفدرالية الافريقية لسنة 2017 ذهابا 3-1 وايابا 2-صفر.



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وينتظر ان ينتهج الجهاز الفني للنادي الافريقي بقيادة سعيد السايبي مبدأ الاستمرارية من خلال الاعتماد على نفس الرسم التكتيكي المتبع يوم الاحد الفارط في لقاء اكاديميكا ليبوتو والتعويل تقريبا على نفس الاسماء مع امكانية كبيرة لاقحام المهاجم النيجيري كينغسلاي ايدو بعدما استوفى عقوبة الايقاف.

ويدرك النادي الافريقي ان لقاء الغد سيكون اصعب مقابلة يخوضها خارج قواعده في هذه المرحلة من دور المجموعات باعتبار صعوبة مراس الفريق النيجيري على ارضه وتمرسه على المسابقات الافريقية فضلا عن كونه سيحاول الرمي بكل ثقله في هذه المواجهة لتدارك عثرته في الجولة الفارطة خارج ارضه امام دريمز الغاني 1-2 لاستعادة الصدارة.

وكانت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عينت الحكم الموريتاني دحان بيدا لادارة المباراة.



