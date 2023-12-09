فيلم وراء الجبل لمحمد بن عطية قريبا في القاعات التونسية

سيكون الجمهور التونسي على موعد قريبا مع فيلم "وراء الجبل" للمخرج محمد بن عطية، بحسب ما أعلنت مؤسسة "ايزي للتوزيع" التي تحصلت على حقوق توزيع هذا العمل في تونس.



"وراء الجبل" لمحمد بن عطية هو فيلم طويل (98 دقيقة) من إنتاج "نوماديس للإنتاج " لدرة بوشوشة ولينا بن شعبان بالتعاون مع عدد من الشركاء ومانحي الدعم من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والسعودية وقطر.





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وقد تم تقديم عرضه العالمي الأول في الدورة 80 لمهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي ضمن قسم آفاق، (من 30 أوت إلى 9 سبتمبر 2023) فيما قدم عرضه العربي الأول ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي التي تقام في المملكة العربية السعودية من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر الحالي.



ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من مجد مستورة، وحلمي الدريدي، ووليد بوشيحاوي، وسلمى الزغيدي، ووسيم بالغارق، والفلسطيني سامر بشارات.

وفي تصريحات صحفية سابقة للمخرج محمد بن عطية، أوضح أن أحداث الفيلم تدور حول "رفيق" الرجل، الذي قضى 4 سنوات في السجن وبعد خروجه اعتنق الجبال رفقة ابنه"، وبين أنّ الفكرة الأساسية للعمل نابعة من الطيران بعيداً عن الأوضاع المتأزمة، والتحليق نحو عالم مغاير، إذ أن حلم الطيران رغبة تطارد الإنسان منذ القدم وفق تعبيره.