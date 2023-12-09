منوبة : يحول منزله لنقطة بيع خمور خلسة

تمكنت أمس الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة من القبض على مواطن حول منزله لنقطة لبيع الخمور خلسة بجهة بوحنش المرناڨية وحجز 2232 علبة جعة من مختلف الأنواع.



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وفتح محضري بحث من أجل "بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة والدخول في مسالك التوزيع" و " مسك أشياء متأتية من التهريب" والأبحاث متواصلة.

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